Rando d’Halloween Salle di Noitel Oey Chanteraine

Salle di Noitel Oey 12 Rue de Morlaincourt Chanteraine Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 19:30:00
Randonnée nocturne dans les bois avec parcours balisé de 8 km et décorations d’Halloween en forêt.
Soupe à l’arrivée.
Convivialité assurée !Tout public
Salle di Noitel Oey 12 Rue de Morlaincourt Chanteraine 55500 Meuse Grand Est +33 6 85 46 60 46
English :
Night walk in the woods with 8 km marked route and Halloween decorations in the forest.
Soup on arrival.
Conviviality guaranteed!
L’événement Rando d’Halloween Chanteraine a été mis à jour le 2026-03-02 par OT SUD MEUSE