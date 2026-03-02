Rando d’Halloween Salle di Noitel Oey Chanteraine

Rando d’Halloween

Salle di Noitel Oey 12 Rue de Morlaincourt Chanteraine Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 19:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Randonnée nocturne dans les bois avec parcours balisé de 8 km et décorations d’Halloween en forêt.

Soupe à l’arrivée.

Convivialité assurée !Tout public

5 .

Salle di Noitel Oey 12 Rue de Morlaincourt Chanteraine 55500 Meuse Grand Est +33 6 85 46 60 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night walk in the woods with 8 km marked route and Halloween decorations in the forest.

Soup on arrival.

Conviviality guaranteed!

L’événement Rando d’Halloween Chanteraine a été mis à jour le 2026-03-02 par OT SUD MEUSE