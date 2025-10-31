Rando d’Halloween Perpezac-le-Blanc

Salle des fêtes Perpezac-le-Blanc Corrèze

Rendez-vous vendredi 31 octobre, 19h30 à la salle des fêtes de Perpezac le Blanc pour la troisième édition de la rando d’Halloween.

Un parcours d’environ 5km attendra les participants. Attention, ce sera la nuit des sorcières et autres créatures maléfiques. Au retour, vous partagerez la soupe et la boisson des vampires. Vous pourrez également faire quelques pas de danse avec ces créatures fantastiques. Inscription 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. Ouverture des inscriptions le 30 septembre via Hello Asso (https://www.helloasso.com/associations/pays-des-buttes-calcaires/evenements/rando-d-halloween-1) ou à France Services (28 rue des écoles à Ayen). Il sera également possible de s’inscrire sur place le soir de la randonnée.

Venez nombreux partager cette soirée pleine de frissons et d’amusement, et n’hésitez pas à inviter vos amis et votre famille ! .

Salle des fêtes Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 76 12

