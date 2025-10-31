Rando d’Halloween Sillé-le-Guillaume

Rando d’Halloween Sillé-le-Guillaume vendredi 31 octobre 2025.

Rando d’Halloween

Route de Villaines Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Randonnée semi-nocturne de 3 km au profit du Téléthon, ponctuée de plusieurs pauses festives

• Apéritif à la Maison d’Accueil Spécialisée “Les Collines” (M.A.S.)

• Halte place de la République

• Pause à l’école du Château

Dégustations à l’arrivée soupes, gâteaux, bonbons

Animations musicales au retour au Centre Sportif

Vendredi 31 octobre 2025

Départ du Centre Sportif E. Chevreuil

Infos 06 89 98 97 52 06 87 05 30 40

Organisé par Les Randonneurs Pédestres du Pays de Sillé

Une soirée conviviale, familiale et solidaire pour fêter Halloween tout en soutenant le Téléthon ! .

Route de Villaines Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 05 30 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando d’Halloween Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Sillé-Le-Guillaume