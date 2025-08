Rando-dinatoire Anlhiac

Rando-dinatoire Anlhiac samedi 9 août 2025.

Rando-dinatoire

Salle polyvalente Anlhiac Dordogne

Marche nocturne d’environ 8km

Prévoir une lampe torche

Le repas est prévu sur le parcours

Inscription à 20h30, départ 21h

Tarif normal 10€ / Tarif enfant -12ans 5€

Salle polyvalente Anlhiac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 99 29 cdf.anlhiac24160@gmail.com

English : Rando-dinatoire

8km night walk

Bring a flashlight

Meal provided on the route

Registration at 8:30 pm, departure at 9 pm

Regular price 10? / Children under 12 5?

German : Rando-dinatoire

Nachtwanderung von ca. 8 km

Bitte eine Taschenlampe mitbringen

Das Essen ist auf der Strecke vorgesehen

Anmeldung um 20.30 Uhr, Abfahrt um 21 Uhr

Normaler Preis 10? / Preis für Kinder unter 12 Jahren 5?

Italiano :

Passeggiata notturna di circa 8 km

Portare una torcia

I pasti saranno forniti lungo il percorso

Registrazione alle 20.30, partenza alle 21.00

Prezzo normale 10? / Bambini sotto i 12 anni 5?

Espanol : Rando-dinatoire

Paseo nocturno de unos 8 km

Llevar linterna

Comida en el camino

Inscripción a las 20.30 h, salida a las 21.00 h

Precio normal 10? / Menores de 12 años 5?

