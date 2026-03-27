Rando dinatoire semi-nocturne

Salle polyvalente (départ) Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Randonnée dinatoire semi-nocturne organisée par le comité des fêtes de Brunelles.

Parcours de 10km.

Repas à la salle de Brunelles à l’issue de la randonnée

15 € adultes et 8 € pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire

Randonnée dinatoire semi-nocturne organisée par le comité des fêtes de Brunelles.

Parcours de 10km.

Rassemblement à 19h00 devant la salle polyvalente de Brunelles.

Repas à la salle à l’issue de la randonnée

15 € adultes et 8 € pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire 8 .

Salle polyvalente (départ) Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 87 89 70 38

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English :

Semi-nocturnal dinner walk organized by the Brunelles Festival Committee.

10km route.

Meal at the Brunelles hall after the hike:

15 ? adults and 8 ? under 12s

Reservations required

L’événement Rando dinatoire semi-nocturne Arcisses a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE