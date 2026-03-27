Rando dinatoire semi-nocturne Arcisses
Rando dinatoire semi-nocturne Arcisses samedi 11 avril 2026.
Rando dinatoire semi-nocturne
Salle polyvalente (départ) Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Randonnée dinatoire semi-nocturne organisée par le comité des fêtes de Brunelles.
Parcours de 10km.
Repas à la salle de Brunelles à l’issue de la randonnée
15 € adultes et 8 € pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire
Randonnée dinatoire semi-nocturne organisée par le comité des fêtes de Brunelles.
Parcours de 10km.
Rassemblement à 19h00 devant la salle polyvalente de Brunelles.
Repas à la salle à l’issue de la randonnée
15 € adultes et 8 € pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire 8 .
Salle polyvalente (départ) Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 87 89 70 38
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English :
Semi-nocturnal dinner walk organized by the Brunelles Festival Committee.
10km route.
Meal at the Brunelles hall after the hike:
15 ? adults and 8 ? under 12s
Reservations required
L’événement Rando dinatoire semi-nocturne Arcisses a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE
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