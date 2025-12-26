Rando douce avec Rando Pleine Nature Rue des Salcys Gron

Rando douce avec Rando Pleine Nature

Rue des Salcys Près de l’étang Gron Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 14:00:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Randonnée de 5km, sans difficulté. .

Rue des Salcys Près de l’étang Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando douce avec Rando Pleine Nature

L’événement Rando douce avec Rando Pleine Nature Gron a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Sens et Sénonais