Rando douce avec Rando Pleine Nature Rue des Salcys Gron
Rando douce avec Rando Pleine Nature Rue des Salcys Gron jeudi 8 janvier 2026.
Rando douce avec Rando Pleine Nature
Rue des Salcys Près de l’étang Gron Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 14:00:00
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
Randonnée de 5km, sans difficulté. .
Rue des Salcys Près de l’étang Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando douce avec Rando Pleine Nature
L’événement Rando douce avec Rando Pleine Nature Gron a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Sens et Sénonais