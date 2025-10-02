Rando douce avec Rando Pleine Nature Rue de la République Saint-Clément
Rue de la République Parking Ballastière Saint-Clément Yonne
Début : 2025-10-02 14:00:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Randonnée d’environ 5km entre la Ballastière, le village et les petites ruelles, sans difficulté. .
Rue de la République Parking Ballastière Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
