Rando douce avec Rando Pleine Nature Rue de la République Saint-Clément

Rue de la République Parking Ballastière Saint-Clément Yonne

Tarif : – –

Date : 2025-10-02 14:00:00

Début : 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Randonnée d’environ 5km entre la Ballastière, le village et les petites ruelles, sans difficulté. .

Rue de la République Parking Ballastière Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

