Rando douce Fumel « Bords du Lot »

Rue de la Gare Ancienne Gare Fumel Lot-et-Garonne

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 7 km, avec un dénivelé de 60 m, animée par Christiane. Rendez-vous à 9h à l’ancienne gare de Fumel.

Rue de la Gare Ancienne Gare Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40

English :

The Chemins de Thézac association is organizing a 7 km hike, with a 60 m difference in altitude, led by Christiane. Meet at 9 a.m. at the old Fumel station.

German : Rando douce Fumel « Bords du Lot »

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine 7 km lange Wanderung mit einem Höhenunterschied von 60 m, die von Christiane geleitet wird. Treffpunkt ist um 9 Uhr am alten Bahnhof in Fumel.

Italiano :

L’associazione Chemins de Thézac organizza una passeggiata di 7 km, con 60 m di dislivello, guidata da Christiane. Appuntamento alle 9.00 alla vecchia stazione di Fumel.

Espanol :

La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha de 7 km, con 60 m de desnivel, dirigida por Christiane. Cita a las 9 h en la antigua estación de Fumel.

