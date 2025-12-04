Rando douce Mairie de Fumel Fumel
Rando douce Mairie de Fumel Fumel samedi 10 janvier 2026.
Rando douce
Mairie de Fumel 1 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 4.8 km, avec un dénivelé de 95m, animée par Marie-Claude.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
Mairie de Fumel 1 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 20 11 25
English : Rando douce
The association Chemins de Thézac is organizing an 8 km hike, with a height difference of 124 m, led by Jean-Pierre.
Carpooling at 1:40 p.m. in Thézac.
In case of weather uncertainty, do not hesitate to contact the leader.
