Rando douce Mairie de Fumel Fumel

Rando douce

Mairie de Fumel 1 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 4.8 km, avec un dénivelé de 95m, animée par Marie-Claude.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.

Mairie de Fumel 1 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 20 11 25

English : Rando douce

The association Chemins de Thézac is organizing an 8 km hike, with a height difference of 124 m, led by Jean-Pierre.

Carpooling at 1:40 p.m. in Thézac.

In case of weather uncertainty, do not hesitate to contact the leader.

L’événement Rando douce Fumel a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot