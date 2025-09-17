Rando douce Mauroux Mairie Montayral

Rando douce Mauroux Mairie Montayral mercredi 17 septembre 2025.

Rando douce Mauroux

Mairie 88 avenue de Fumel Montayral Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée active, de 8.2km avec un dénivelé de 65m, animée par Christian.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.

Mairie 88 avenue de Fumel Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 91 42 60

English :

The Les Chemins de Thézac association is organizing an active 8.2km hike with a 65m ascent, led by Christian.

In case of weather uncertainty, please contact the organizer.

German : Rando douce Mauroux

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine aktive Wanderung, 7,2 km lang mit einem Höhenunterschied von 65 m, die von Christiane geleitet wird.

Im Falle einer klimatischen Ungewissheit können Sie sich gerne an den Animator wenden.

Italiano :

Les Chemins de Thézac organizza una camminata attiva di 8,2 km con un’ascesa di 65 m, guidata da Christian.

Se il tempo è incerto, non esitate a contattare il responsabile.

Espanol :

Les Chemins de Thézac organiza una marcha activa de 8,2 km y 65 m de desnivel, dirigida por Christian.

Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con el líder.

L’événement Rando douce Mauroux Montayral a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot