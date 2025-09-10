Rando douce Soturac Montayral

Rando douce Soturac Montayral mercredi 10 septembre 2025.

Début : 2025-09-10
2025-09-10

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 7 km, avec un dénivelé de 85 m, animée par Christiane.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
Darty Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40 

English :

The Chemins de Thézac association is organizing a 7 km hike, with a difference in altitude of 85 m, led by Christiane.
In case of weather uncertainty, please contact the organizer.

German : Rando douce Soturac

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine 7 km lange Wanderung mit einem Höhenunterschied von 85 m, die von Christiane geleitet wird.
Bei unsicherem Wetter können Sie sich gerne an den Wanderleiter wenden.

Italiano :

L’associazione Chemins de Thézac organizza una passeggiata di 7 km, con una salita di 85 metri, guidata da Christiane.
Se il tempo è incerto, non esitate a contattare la guida.

Espanol :

La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha de 7 km, con un ascenso de 85 m, dirigida por Christiane.
Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con la responsable.

