Rando douce St Georges Mairie Saint-Georges
Rando douce St Georges Mairie Saint-Georges mercredi 26 novembre 2025.
Rando douce St Georges
Mairie Le Bourg Saint-Georges Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 7,4 km, avec un dénivelé de 99 m, animée par Daniel.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
Mairie Le Bourg Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 90 69 57
English : Rando douce St Georges
The Association des Chemins de Thézac is organizing a 7.0 km hike, with a drop of 130 m, hosted by Christian.
Possible carpooling at Clean of St-Vite at 8:40 am.
In case of climate uncertainty, do not hesitate to contact the host.
German : Rando douce St Georges
Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine Wanderung von 7,4 km Länge mit einem Höhenunterschied von 99 m, die von Daniel geleitet wird.
Im Falle einer klimatischen Ungewissheit können Sie sich gerne an den Animator wenden.
Italiano :
L’associazione Chemins de Thézac organizza un’escursione di 7,4 km, con un’ascesa di 99 m, guidata da Daniel.
Se il tempo è incerto, non esitate a contattare il responsabile.
Espanol : Rando douce St Georges
La asociación Chemins de Thézac organiza una excursión de 7,4 km, con un desnivel de 99 m, dirigida por Daniel.
Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con el líder.
