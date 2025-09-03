Rando douce Thézac Camp Guilhem Thézac
Rando douce Thézac Camp Guilhem Thézac mercredi 3 septembre 2025.
Rando douce Thézac Camp Guilhem
Bourg Thézac Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-03
2025-09-03
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 8 km, avec un dénivelé de 105 m, animée par Jo.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
Bourg Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 37 39 37
English :
The Chemins de Thézac association is organizing an 8 km hike, with a 105 m vertical drop, led by Jo.
In case of weather uncertainty, please contact the organizer.
German : Rando douce Thézac Camp Guilhem
Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine 8 km lange Wanderung mit einem Höhenunterschied von 105 m, die von Jo geleitet wird.
Bei unsicherem Wetter können Sie sich gerne an den Wanderleiter wenden.
Italiano :
L’associazione Chemins de Thézac organizza una passeggiata di 8 km, con una salita di 105 metri, guidata da Jo.
Se il tempo è incerto, non esitate a contattare il responsabile.
Espanol :
La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha de 8 km, con un ascenso de 105 m, dirigida por Jo.
Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con el responsable.
L’événement Rando douce Thézac Camp Guilhem Thézac a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Fumel Vallée du Lot