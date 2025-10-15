Rando douce Thézac

Rando douce Thézac mercredi 15 octobre 2025.

Mairie Thézac Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15

2025-10-15

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6.8 km dénivelé 105 m, animée par Marie-Claude. Rendez-vous à 14h sur la place du village à Masquières. Covoiturage au départ de Netto à Saint-Vite à 13h45.
Mairie Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 20 11 25 

English : Rando douce

The Chemins de Thézac association is organizing an 8 km hike, led by Jo. Meet at 2 p.m. at Tournie Tertre de la Rive in Thézac.

German : Rando douce

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine Wanderung von 6,8 km Höhenunterschied 105 m, die von Marie-Claude geleitet wird. Treffpunkt um 14 Uhr auf dem Dorfplatz in Masquières. Fahrgemeinschaften ab Netto in Saint-Vite um 13.45 Uhr.

Italiano :

L’associazione Chemins de Thézac organizza un’escursione di 6,8 km con un dislivello di 105 m, guidata da Marie-Claude. Appuntamento alle 14.00 sulla piazza del villaggio di Masquières. Trasferimento in auto da Netto a Saint-Vite alle 13.45.

Espanol : Rando douce

La asociación Chemins de Thézac organiza una excursión de 6,8 km con un desnivel de 105 m, dirigida por Marie-Claude. Cita a las 14h en la plaza del pueblo de Masquières. Coche compartido desde Netto en Saint-Vite a las 13h45.

