Rando douce Thézac
Rando douce Thézac mercredi 22 octobre 2025.
Rando douce
Mairie Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6.8 km animée par Christian. Rendez-vous à 14h à la Mairie de Blanquefort sur Briolance ou à 13h45 à Florimont pour covoiturage.
Mairie Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 91 42 60
English : Rando douce
The association Chemins de Thézac organizes a hike of 5km animated by M.Claude. See you at 9am at the Ferrières church or at 8.45am in Thézac for carpooling.
German : Rando douce
Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine 6,8 km lange Wanderung, die von Christian geleitet wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus von Blanquefort sur Briolance oder um 13:45 Uhr in Florimont, um Fahrgemeinschaften zu bilden.
Italiano :
L’associazione Chemins de Thézac organizza un’escursione di 6,8 km guidata da Christian. Ritrovo alle 14.00 presso il municipio di Blanquefort sur Briolance o alle 13.45 a Florimont per il car pooling.
Espanol : Rando douce
La asociación Chemins de Thézac organiza una excursión de 6,8 km dirigida por Christian. Cita a las 14:00 en el ayuntamiento de Blanquefort sur Briolance o a las 13:45 en Florimont para compartir coche.
L’événement Rando douce Thézac a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Fumel Vallée du Lot