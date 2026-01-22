Rando douce Thézac

Netto Saint-Vite Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6.7 km et dénivelé 94 animé par Christian.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animatrice.

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6.7 km et dénivelé 94 animé par Christian.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animatrice. .

Netto Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 91 42 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chemins de Thézac association is organizing a 6.7 km, 94 km hike led by Christian.

In case of weather uncertainty, please contact the organizer.

L’événement Rando douce Thézac Saint-Vite a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot