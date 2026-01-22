Rando douce Thézac Saint-Vite
Rando douce Thézac Saint-Vite mercredi 28 janvier 2026.
Rando douce Thézac
Netto Saint-Vite Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6.7 km et dénivelé 94 animé par Christian.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animatrice.
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6.7 km et dénivelé 94 animé par Christian.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animatrice. .
Netto Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 91 42 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chemins de Thézac association is organizing a 6.7 km, 94 km hike led by Christian.
In case of weather uncertainty, please contact the organizer.
L’événement Rando douce Thézac Saint-Vite a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot