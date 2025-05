Rando douce Thézac – Thézac, 14 mai 2025 09:00, Thézac.

Lot-et-Garonne

Rando douce Thézac Bourg Thézac Lot-et-Garonne

Début : 2025-05-14 09:00:00

fin : 2025-05-14

2025-05-14

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 7.7km, avec un dénivelé de 118m, animée par Christiane.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.

Bourg

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40

English : Rando douce Thézac

The Chemins de Thézac association is organizing a 7.7km hike, with an ascent of 118m, led by Christiane.

In case of weather uncertainty, please contact the organizer.

German : Rando douce Thézac

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine Wanderung von 7,7 km mit einem Höhenunterschied von 118 m, die von Christiane geleitet wird.

Im Falle einer klimatischen Ungewissheit können Sie sich gerne an den Animator wenden.

Italiano :

L’associazione Chemins de Thézac organizza un’escursione di 7,7 km, con un’ascesa di 118 m, guidata da Christiane.

Se il tempo è incerto, non esitate a contattare la guida.

Espanol : Rando douce Thézac

La asociación Chemins de Thézac organiza una excursión de 7,7 km, con un ascenso de 118 m, dirigida por Christiane.

Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con la responsable.

