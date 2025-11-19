Rando douce Tournon d’Agenais Crédit agricole Tournon-d’Agenais
Rando douce Tournon d'Agenais Crédit agricole Tournon-d'Agenais mercredi 19 novembre 2025.
Rando douce Tournon d’Agenais
Crédit agricole 64 Croix Daniel Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée active, au départ de Tournon-d’Agenais, de 6.5 km avec un dénivelé de 106m, animée par Marie-Claude.
En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur.
Crédit agricole 64 Croix Daniel Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 20 11 25
English : Rando douce Tournon d’Agenais
The Les Chemins de Thézac association is organizing an gentle hike, starting from Tournon-d’Agenais, of 8.1km with an ascent of 154m, led by Christian.
In case of weather uncertainty, please contact the organizer.
German : Rando douce Tournon d’Agenais
Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine aktive Wanderung, ausgehend von Tournon-d’Agenais, über 5 km mit einem Höhenunterschied von 62 m, die von Aline geleitet wird.
Bei unsicherem Wetter können Sie sich gerne an den Animator wenden.
Italiano :
L’associazione Les Chemins de Thézac organizza un’escursione attiva, con partenza da Tournon-d’Agenais, di 6,5 km con un dislivello di 106 m, guidata da Marie-Claude.
Se il tempo è incerto, non esitate a contattare la guida.
Espanol : Rando douce Tournon d’Agenais
La asociación Les Chemins de Thézac organiza una excursión activa de 5 km y 62 m de desnivel, con salida en Tournon-d’Agenais y dirigida por Aline.
Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con la responsable.
