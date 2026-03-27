Rando du 1er Mai

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Les sabots du Perche Senonchois, organise leur randonnée du 1er Mai. Cette année, l’association vous propose une escapade dans le fief du duc de Saint Simon, illustre mémorialiste du 18ème siècle. Venez découvrir un patrimoine naturel et bâti exceptionnel.

Les sabots du Perche Senonchois, organise leur randonnée du 1er Mai. Cette année, l’association vous propose une escapade dans le fief du duc de Saint Simon, illustre mémorialiste du 18ème siècle. Venez découvrir un patrimoine naturel et bâti exceptionnel. .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 25 40 57 09

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English :

Les sabots du Perche Senonchois, organizes its May 1st hike. This year, the association is proposing an escapade in the fiefdom of the Duc de Saint Simon, an illustrious 18th-century memorialist. Come and discover an exceptional natural and built heritage.

L’événement Rando du 1er Mai La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE