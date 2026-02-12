Rando du Don du Sang Loudun
Rando du Don du Sang Loudun dimanche 5 avril 2026.
Rando du Don du Sang
Salle des Fêtes Loudun Vienne
Randonnée pédestre libre et fléchée
3 circuits possibles de 5 à 12 kms
Inscription à partir de 8h30
Ravitaillement en cours de parcours
Amenez votre gobelet ou gobelet consigné sur place
1 fouée offerte à l’arrivée
Repas fouées à partir de 12h (réservation possible) .
Salle des Fêtes Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 43 82
