Rando du Don du Sang

Salle des Fêtes Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Randonnée pédestre libre et fléchée

3 circuits possibles de 5 à 12 kms

Inscription à partir de 8h30

Ravitaillement en cours de parcours

Amenez votre gobelet ou gobelet consigné sur place

1 fouée offerte à l’arrivée

Repas fouées à partir de 12h (réservation possible) .

Salle des Fêtes Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 43 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando du Don du Sang

L’événement Rando du Don du Sang Loudun a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais