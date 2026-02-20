Rando du goût à Ayen Ayen
Rando du goût à Ayen Ayen dimanche 5 avril 2026.
Rando du goût à Ayen
Bourg Ayen Corrèze
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
L’association PBC organise la 14ème rando du Goût et vous accueille à partir de 7h30 à la salle des fêtes. 3 circuits au choix
12 km-16km-22km
Départ 8h pour le circuit des 22km.
8h30 pour les circuits des 12 et 16km.
Limite d’inscription 05 avril à 9h Dernier départ 05 avril à 9h
Chaque participant doit se soumettre aux prescriptions du code de la route.
Merci de respecter les consignes et directives que les organisateurs seraient amenés à donner ou à prendre tout au long du parcours afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation. Conseils aux randonneurs Soyez équipés de bonnes chaussures de marche et d’un vêtement de pluie. Aidez-nous à protéger l’environnement que vous allez découvrir.
Pensez à apporter votre gobelet location de gobelet 1€
A l’arrivée apéritif offert et mini marché de producteurs. .
Bourg Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 76 12 france.services@ayen.fr
