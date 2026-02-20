Rando du goût à Ayen Ayen

Rando du goût à Ayen

L’association PBC organise la 14ème rando du Goût et vous accueille à partir de 7h30 à la salle des fêtes. 3 circuits au choix

12 km-16km-22km

Départ 8h pour le circuit des 22km.

8h30 pour les circuits des 12 et 16km.

Limite d’inscription 05 avril à 9h Dernier départ 05 avril à 9h

Chaque participant doit se soumettre aux prescriptions du code de la route.

Merci de respecter les consignes et directives que les organisateurs seraient amenés à donner ou à prendre tout au long du parcours afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation. Conseils aux randonneurs Soyez équipés de bonnes chaussures de marche et d’un vêtement de pluie. Aidez-nous à protéger l’environnement que vous allez découvrir.

Pensez à apporter votre gobelet location de gobelet 1€

A l’arrivée apéritif offert et mini marché de producteurs. .

Bourg Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 76 12 france.services@ayen.fr

