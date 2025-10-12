Rando du Hand | Landos Landos
Rando du Hand | Landos
Salle culturelle Landos Haute-Loire
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
2ème édition de la rando du hand.
3 parcours pédestres de 5, 11 et 15 km et 2 parcours VTT de 29 et 35 km.
Repas de midi rôti de porc et gratin, fromage, tarte aux pommes, café.
Tombola.
Sur réservation
Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 96 99 52
English :
2nd edition of the rando du hand.
3 walking trails of 5, 11 and 15 km and 2 mountain bike trails of 29 and 35 km.
Lunch: roast pork and gratin, cheese, apple pie, coffee.
Tombola.
On reservation
German :
2. Ausgabe der Rando du hand (Handwanderung).
3 Wanderstrecken von 5, 11 und 15 km und 2 Mountainbike-Strecken von 29 und 35 km.
Mittagsmahlzeit: Schweinebraten und Gratin, Käse, Apfelkuchen, Kaffee.
Tombola.
Auf Reservierung
Italiano :
seconda edizione della rando du hand.
3 percorsi a piedi di 5, 11 e 15 km e 2 percorsi in mountain bike di 29 e 35 km.
Pranzo: arrosto di maiale e gratin, formaggio, torta di mele, caffè.
Tombola.
Solo su prenotazione
Espanol :
2ª edición del rando du hand.
3 recorridos a pie de 5, 11 y 15 km y 2 recorridos en bicicleta de montaña de 29 y 35 km.
Almuerzo: cerdo asado y gratinado, queso, tarta de manzana, café.
Tómbola.
Sólo con reserva
