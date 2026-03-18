Rando du lapin de Pâques de Jayac Jayac
Rando du lapin de Pâques de Jayac Jayac samedi 4 avril 2026.
Rando du lapin de Pâques de Jayac
Salle des fêtes Jayac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Rando du lapin de Pâques de Jayac samedi 4 avril à 9h30
2 boucles possibles 5.5km et 11.5km
Pique-nique tiré du sac (possibilité de le laisser dans le frigo de la salle des fêtes)
Bar à l’arrivée de la randonnée
Gratuit sur inscription
Tél 06 11 55 69 84
Rando du lapin de Pâques de Jayac samedi 4 avril à 9h30
2 boucles possibles 5.5km et 11.5km
Pique-nique tiré du sac (possibilité de le laisser dans le frigo de la salle des fêtes)
Bar à l’arrivée de la randonnée
Gratuit sur inscription
Tél 06 11 55 69 84 .
Salle des fêtes Jayac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 55 69 84
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English : Rando du lapin de Pâques de Jayac
Rando du lapin de Pâques de Jayac Saturday April 4 at 9:30 am
2 possible loops: 5.5km and 11.5km
Packed lunch (can be left in the fridge at the village hall)
Bar at the finish line
Free with registration
Tel: 06 11 55 69 84
L’événement Rando du lapin de Pâques de Jayac Jayac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du pays de Fénelon