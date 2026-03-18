Rando du lapin de Pâques de Jayac

Salle des fêtes Jayac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Rando du lapin de Pâques de Jayac samedi 4 avril à 9h30

2 boucles possibles 5.5km et 11.5km

Pique-nique tiré du sac (possibilité de le laisser dans le frigo de la salle des fêtes)

Bar à l’arrivée de la randonnée

Gratuit sur inscription

Tél 06 11 55 69 84

Rando du lapin de Pâques de Jayac samedi 4 avril à 9h30

2 boucles possibles 5.5km et 11.5km

Pique-nique tiré du sac (possibilité de le laisser dans le frigo de la salle des fêtes)

Bar à l’arrivée de la randonnée

Gratuit sur inscription

Tél 06 11 55 69 84 .

Salle des fêtes Jayac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 55 69 84

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English : Rando du lapin de Pâques de Jayac

Rando du lapin de Pâques de Jayac Saturday April 4 at 9:30 am

2 possible loops: 5.5km and 11.5km

Packed lunch (can be left in the fridge at the village hall)

Bar at the finish line

Free with registration

Tel: 06 11 55 69 84

L’événement Rando du lapin de Pâques de Jayac Jayac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du pays de Fénelon