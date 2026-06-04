Rando du manoir balade des temps géologiques Maison de la Hague La Hague
Rando du manoir balade des temps géologiques Maison de la Hague La Hague mardi 7 juillet 2026.
La Hague
Rando du manoir balade des temps géologiques
Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Une balade insolite en pleine nature cheminez le long d’une échelle chronologique imaginaire où un pas est égal à un million d’années. Et découvrez l’histoire fabuleuse de la Terre grâce aux éclairages et documents apportés par notre guide (durée 3h00). .
Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando du manoir balade des temps géologiques
L’événement Rando du manoir balade des temps géologiques La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche
À voir aussi à La Hague (Manche)
- Spectacle Pink Floyd Dark side of the Moon Planétarium Ludiver Tonneville La Hague 19 juin 2026
- La Presqu’île du Cotentin Itinérance de Cap en Cap La Hague 22 juin 2026
- Soirée à thème Dans l’ombre du trou noir au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague 26 juin 2026
- Nuit de la Saint Jean Maison de la Hague La Hague 27 juin 2026
- Atelier enfant Pop-up Prévert Maison Jacques Prévert Omonville-la-Petite La Hague 1 juillet 2026