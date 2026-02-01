Rando du Petit Matin avec ADDES à Botmeur. Botmeur

Rando du Petit Matin avec ADDES à Botmeur.

Début : 2026-02-15 07:45:00

fin : 2026-02-15 11:00:00

Venez découvrir les Monts d’Arrée le matin !

Rando du Petit matin

15 février de 7h45 à 11h00

Partez à l’aube découvrir les paysages changeants des landes et marais des Monts d’Arrée avant de savourer un délicieux petit déjeuner du terroir au retour.

17 €

Ancienne école de Botmeur

Le Salou, Addes Botmeur

0298996658

https://addes.bzh/randonnee/petit-matin-6/ .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

