Rando du Petit Matin avec ADDES à Botmeur. Botmeur
Rando du Petit Matin avec ADDES à Botmeur. Botmeur dimanche 15 février 2026.
Rando du Petit Matin avec ADDES à Botmeur.
Botmeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 07:45:00
fin : 2026-02-15 11:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Venez découvrir les Monts d’Arrée le matin !
Rando du Petit matin
15 février de 7h45 à 11h00
Partez à l’aube découvrir les paysages changeants des landes et marais des Monts d’Arrée avant de savourer un délicieux petit déjeuner du terroir au retour.
17 €
Ancienne école de Botmeur
Le Salou, Addes Botmeur
0298996658
https://addes.bzh/randonnee/petit-matin-6/ .
Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando du Petit Matin avec ADDES à Botmeur.
L’événement Rando du Petit Matin avec ADDES à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-02-06 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ