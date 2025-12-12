Rando du printemps Salle des Tamaris Chaumes-en-Retz
Rando du printemps Salle des Tamaris Chaumes-en-Retz dimanche 8 mars 2026.
Rando du printemps
Salle des Tamaris Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 07:30:00
fin : 2026-03-08 10:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Vous aimez marcher ? Vous êtes adepte de la randonnée ? Vous recherchez des parcours à faire en famille de manière ludique en profitant d’une journée spéciale autour de la randonnée ?
Cette animation est faite pour vous ! Rendez-vous le dimanche 8 mars à Arthon-en-Retz pour profiter de différent
Venez prendre un vrai bol d’air en découvrant la campagne autour des villages d’Arthon et de Chéméré
Au programme
rendez-vous à la salle des Tamaris à partir de 7h30 pour les inscriptions
vous aurez le choix entre différents parcours à faire en VTT, VTC, à pied, le running est également autorisé
tarif unique à partir de 10 ans de 6€ par participant
une collation est prévue à l’arrivée avec boisson et croque-monsieur
plus d’informations auprès de l’association étoile du randonneur par mail ou sur le blog
A propos des circuits
4 circuits pédestres vous sont proposés marche allure libre, nordique et running
22 km départ groupé à 8h
10 et 15km départ libre de 8h à 9h30
6 km départ libre de 8h à 10h30
3 circuits VTT VTC
circuit familial VTC de 20 km Départ de 7h30 à 9h30
circuit VTT de 35 ou 45 km : Départ de 7h30 à 9h30
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Découvrez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz. .
Salle des Tamaris Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire etoilerandoarthon4@gmail.com
English :
Do you like walking? Are you a keen hiker? Are you looking for fun family outings on a special hiking day?
Then this event is for you! Join us in Arthon-en-Retz on Sunday, March 8, for a different kind of hike
L’événement Rando du printemps Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-12-12 par I_OT Pornic