Rando du printemps Salle des Tamaris Chaumes-en-Retz

Rando du printemps

Salle des Tamaris Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 07:30:00

fin : 2026-03-08 10:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Vous aimez marcher ? Vous êtes adepte de la randonnée ? Vous recherchez des parcours à faire en famille de manière ludique en profitant d’une journée spéciale autour de la randonnée ?

Cette animation est faite pour vous ! Rendez-vous le dimanche 8 mars à Arthon-en-Retz pour profiter de différent

Venez prendre un vrai bol d’air en découvrant la campagne autour des villages d’Arthon et de Chéméré

Au programme

rendez-vous à la salle des Tamaris à partir de 7h30 pour les inscriptions

vous aurez le choix entre différents parcours à faire en VTT, VTC, à pied, le running est également autorisé

tarif unique à partir de 10 ans de 6€ par participant

une collation est prévue à l’arrivée avec boisson et croque-monsieur

plus d’informations auprès de l’association étoile du randonneur par mail ou sur le blog

A propos des circuits

4 circuits pédestres vous sont proposés marche allure libre, nordique et running

22 km départ groupé à 8h

10 et 15km départ libre de 8h à 9h30

6 km départ libre de 8h à 10h30

3 circuits VTT VTC

circuit familial VTC de 20 km Départ de 7h30 à 9h30

circuit VTT de 35 ou 45 km : Départ de 7h30 à 9h30

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Salle des Tamaris Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire etoilerandoarthon4@gmail.com

English :

Do you like walking? Are you a keen hiker? Are you looking for fun family outings on a special hiking day?

Then this event is for you! Join us in Arthon-en-Retz on Sunday, March 8, for a different kind of hike

