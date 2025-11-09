Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando du Téléthon Route de Paris Tonnerre

Rando du Téléthon Route de Paris Tonnerre dimanche 9 novembre 2025.

Rando du Téléthon

Route de Paris Parking Centre Commercial Leclerc Tonnerre Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-09

Randonnée encadrée d’environ 8 km, organisée par le Téléthon du Tonnerrois.   .

Route de Paris Parking Centre Commercial Leclerc Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 87 04 18  decibell0@icloud.com

English :

German : Rando du Téléthon

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando du Téléthon Tonnerre a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois