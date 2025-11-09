Rando du Téléthon Route de Paris Tonnerre
Rando du Téléthon Route de Paris Tonnerre dimanche 9 novembre 2025.
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-11-09 09:00:00
Randonnée encadrée d’environ 8 km, organisée par le Téléthon du Tonnerrois. .
Route de Paris Parking Centre Commercial Leclerc Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 87 04 18 decibell0@icloud.com
