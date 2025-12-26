Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Parking de l’église Bagneaux

Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Parking de l’église Bagneaux samedi 10 janvier 2026.

Rando dynamique avec Rando Pleine Nature

Parking de l’église 2 Rue de la Mairie Bagneaux Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 09:00:00
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-10

Randonnée de 26km et 350m de dénivelé positif. Repas tiré du sac.   .

Parking de l’église 2 Rue de la Mairie Bagneaux 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando dynamique avec Rando Pleine Nature

L’événement Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Bagneaux a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Sens et Sénonais