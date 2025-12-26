Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Parking de l’église Bagneaux

Rando dynamique avec Rando Pleine Nature

Parking de l’église 2 Rue de la Mairie Bagneaux Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 09:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Randonnée de 26km et 350m de dénivelé positif. Repas tiré du sac. .

Parking de l’église 2 Rue de la Mairie Bagneaux 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando dynamique avec Rando Pleine Nature

L’événement Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Bagneaux a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Sens et Sénonais