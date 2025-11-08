Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Rue de l'Église Nailly samedi 8 novembre 2025.

Rue de l’Église Parking Nailly Yonne

Gratuit

Début : 2025-11-08 08:30:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Randonnée de 26km et 530m de dénivelé positif. Repas tiré du sac.   .

Rue de l’Église Parking Nailly 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

