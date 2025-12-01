Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Route de Voulx Sens
Rando dynamique avec Rando Pleine Nature samedi 13 décembre 2025.
Rando dynamique avec Rando Pleine Nature
Route de Voulx Parking du magasin Carrefour Sens Yonne
Début : 2025-12-13 08:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Boucle de 26km et 550m de dénivelé positif cumulé. Repas tiré du sac. .
Route de Voulx Parking du magasin Carrefour Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
Rando dynamique avec Rando Pleine Nature
