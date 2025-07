Rando E-Bike en Pays de Caux Saint-Valery-en-Caux

Rando E-Bike en Pays de Caux Saint-Valery-en-Caux mercredi 9 juillet 2025.

Rando E-Bike en Pays de Caux

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 09:00:00

fin : 2025-07-09 12:30:00

Date(s) :

2025-07-09

Circuit touristique commenté en Pays de Caux pour les cyclistes munis d’un vélo électrique.

Au départ de Saint Valery en Caux , arrivée à Veules les Roses à la découverte de la campagne cauchoise, de village anciens, de monuments religieux et historiques, jardin sauvage, colombier…jusqu’aux falaises majestueuses. Sans oublier la halte gourmande !

Location de vélo possible

3h30 de balade pour adultes :15€ et pour les 12 à 18 ans 10€ (sans la location de vélo)

Réservation obligatoire au 06 74 76 96 24

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 76 96 24 alabacoast76@gmail.com

English : Rando E-Bike en Pays de Caux

Guided tour of Pays de Caux for cyclists with electric bikes.

Departing from Saint Valery en Caux, arriving at Veules les Roses: discover the Cauchoise countryside, ancient villages, religious and historical monuments, wild gardens, dovecots… right up to the majestic cliffs. And don’t forget the gourmet stop!

Bike hire available

3h30 ride for adults :15? and for 12 to 18 year olds 10? (without bike rental)

Reservations required: 06 74 76 96 24

German :

Kommentierte touristische Rundfahrt durch das Pays de Caux für Radfahrer mit einem Elektrofahrrad.

Abfahrt in Saint Valery en Caux, Ankunft in Veules les Roses: Entdecken Sie die Landschaft des Cauchoise, alte Dörfer, religiöse und historische Denkmäler, wilde Gärten, Taubenschläge… bis hin zu den majestätischen Klippen. Und nicht zu vergessen der Gourmet-Stopp!

Ein Fahrrad kann gemietet werden

3,5-stündige Wanderung für Erwachsene: 15? und für Kinder von 12 bis 18 Jahren: 10?

Reservierung erforderlich unter 06 74 76 96 24

Italiano :

Visita guidata del Pays de Caux per ciclisti con bici elettriche.

Partendo da Saint Valery en Caux e arrivando a Veules les Roses, scoprirete la campagna caucasica, antichi villaggi, monumenti religiosi e storici, giardini selvaggi, colombaie… e maestose falesie. Senza dimenticare la sosta gastronomica!

Noleggio bici disponibile

3 ore di pedalata per adulti: € 15 e per ragazzi dai 12 ai 18 anni: € 10 (senza noleggio bici)

Prenotazione obbligatoria al numero 06 74 76 96 24

Espanol :

Visita guiada del Pays de Caux para ciclistas con bicicletas eléctricas.

Con salida de Saint Valery en Caux y llegada a Veules les Roses, descubra la campiña cauchoise, antiguos pueblos, monumentos religiosos e históricos, jardines salvajes, palomares… y majestuosos acantilados. ¡Y no olvide la parada gastronómica!

Alquiler de bicicletas

recorrido de 3 horas y media para adultos: 15 euros y para jóvenes de 12 a 18 años: 10 euros (sin alquiler de bicicletas)

Imprescindible reservar en el 06 74 76 96 24

