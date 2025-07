Rando écriture Cahors

Préparez-vous pour grimper au Mont St Cyr et en rapporter des impressions écrites…

Nous ferons des temps de pause avec des propositions d’écriture originales pour rendre cette balade inoubliable !

Matériel fourni. 6 personnes maxi.

Information et inscription par téléphone ou mail. 30 .

Cahors 46000 Lot Occitanie femmesdeletre.ea@gmail.com

English :

Get ready to climb Mont St Cyr and bring back written impressions…

We’ll pause for a few moments with original writing suggestions to make this walk unforgettable!

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, den Mont St Cyr zu besteigen und schriftliche Eindrücke mit nach Hause zu nehmen…

Wir werden Pausen mit originellen Schreibvorschlägen einlegen, um diese Wanderung unvergesslich zu machen!

Italiano :

Preparatevi a scalare il Mont St Cyr e a riportare le vostre impressioni scritte…

Faremo delle pause per scrivere idee originali per rendere questa passeggiata indimenticabile!

Espanol :

Prepárese para subir al Mont St Cyr y traerse impresiones escritas…

Nos tomaremos descansos para escribir ideas originales que hagan que este paseo sea inolvidable

