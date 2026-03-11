Rando en fête par Clermont et par Vaux le Bourg Clermont-d’Excideuil

Rando en fête par Clermont et par Vaux

le Bourg Salle des fêtes Clermont-d'Excideuil Dordogne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Circuit pédestre de 8 à 11 km, départ à 9h, balade contée de 3 km, départ à 10h.

Ravitaillement offert sur les circuits, pot d’amitié à l’arrivée.

De points de vue en vallées perdues, entre petit patrimoine et vaches limousines, c’est Clermont, notre village, passionnément Périgord Vert.

Randonnées de toutes tailles.

Rendez-vous à 8h30 place de la mairie pour l’inscription et votre café-croissant offert.

9h départ du circuit pédestre de 8 à 11 km balisé.

Balade contée de 3 km, départ à 10h, enfants bienvenus.

Ravitaillement offert sur les circuits, pot d’amitié à l’arrivée. .

le Bourg Salle des fêtes Clermont-d'Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 42 21

English : Rando en fête par Clermont et par Vaux

12 km walking circuit, starting at 9 am, 3 km literary walk, starting at 10 am.

Refreshments provided.

Participation in walks 3?

All-you-can-eat buffet 16? booking before August 17.

L’événement Rando en fête par Clermont et par Vaux Clermont-d’Excideuil a été mis à jour le 2026-03-07 par Isle-Auvézère