Rando en fête par Clermont et par Vaux le Bourg Clermont-d’Excideuil

Circuit pédestre de 8 à 11 km, départ à 9h, balade contée de 3 km, départ à 10h.
Ravitaillement offert sur les circuits, pot d’amitié à l’arrivée.
De points de vue en vallées perdues, entre petit patrimoine et vaches limousines, c’est Clermont, notre village, passionnément Périgord Vert.
Randonnées de toutes tailles.
Rendez-vous à 8h30 place de la mairie pour l’inscription et votre café-croissant offert.
9h départ du circuit pédestre de 8 à 11 km balisé.
Balade contée de 3 km, départ à 10h, enfants bienvenus.
Ravitaillement offert sur les circuits, pot d’amitié à l’arrivée. .
le Bourg Salle des fêtes Clermont-d'Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 42 21
English : Rando en fête par Clermont et par Vaux
12 km walking circuit, starting at 9 am, 3 km literary walk, starting at 10 am.
Refreshments provided.
Participation in walks 3?
All-you-can-eat buffet 16? booking before August 17.
