Rando « En mode survie » Curières dimanche 24 août 2025.

Rando « En mode survie »

Place de la fontaine Curières Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Ne pas oublier le pique-nique

12 km sur un rythme familial.

Inscription et information au 06 71 38 92 93 3 .

Place de la fontaine Curières 12210 Aveyron Occitanie +33 6 71 38 92 93

English :

Don’t forget your picnic

German :

Picknick nicht vergessen

Italiano :

Non dimenticate il vostro picnic

Espanol :

No olvides tu picnic

