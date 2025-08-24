Rando « En mode survie » Curières
Rando « En mode survie » Curières dimanche 24 août 2025.
Rando « En mode survie »
Place de la fontaine Curières Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-24
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
Ne pas oublier le pique-nique
12 km sur un rythme familial.
Inscription et information au 06 71 38 92 93 3 .
Place de la fontaine Curières 12210 Aveyron Occitanie +33 6 71 38 92 93
English :
Don’t forget your picnic
German :
Picknick nicht vergessen
Italiano :
Non dimenticate il vostro picnic
Espanol :
No olvides tu picnic
L’événement Rando « En mode survie » Curières a été mis à jour le 2025-08-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)