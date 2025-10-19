Rando-Enigmes Rose Civray-de-Touraine

Rando-énigmes rose le dimanche 19 octobre au départ des Caves du Père Auguste.

9h30 11km avec petit ravitaillement pour reprendre des forces … ou des blagues !

10h 6 km pour les bavards qui marchent plus qu’ils n’avancent.

Des énigmes à chaque étape ! Marchez, réfléchissez, riez … et surtout, soutenez une belle cause.

A l’arrivée le pot de l’amitié parce qu’après l’effort … il y a le réconfort !

Participation à 5€, intégralement reversés à la lutte contre le cancer du sein.

Venez en rose, de la casquette aux lacets !

14 Rue des Caves Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 62 80

English :

Pink riddle hike on Sunday, October 19, starting from the Caves du Père Auguste.

9:30am: 11km with a small refreshment area to regain your strength … or tell jokes!

10am: 6km for the talkative who walk more than they advance.

German :

Rando-énigmes rose am Sonntag, den 19. Oktober, mit Start in den Caves du Père Auguste.

9.30 Uhr: 11 km mit kleiner Verpflegung, um sich zu stärken … oder Witze zu reißen!

10 Uhr: 6 km für Schwätzer, die mehr laufen als gehen.

Italiano :

Camminata indovinello rosa domenica 19 ottobre con partenza dalle Grotte del Père Auguste.

ore 9.30: 11 km con un piccolo ristoro per recuperare le forze… o qualche battuta!

ore 10.00: 6 km per chi parla più di quanto cammina.

Espanol :

Paseo de las adivinanzas rosas el domingo 19 de octubre con salida de las Caves du Père Auguste.

9.30 h: 11 km con un pequeño avituallamiento para reponer fuerzas… ¡o alguna broma!

10.00 h: 6 km para los que hablan más que caminan.

