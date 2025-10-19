Rando-Enigmes Rose Civray-de-Touraine
Rando-Enigmes Rose Civray-de-Touraine dimanche 19 octobre 2025.
Rando-Enigmes Rose
14 Rue des Caves Civray-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 09:30:00
fin : 2025-10-19 12:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Rando-énigmes rose le dimanche 19 octobre au départ des Caves du Père Auguste.
9h30 11km avec petit ravitaillement pour reprendre des forces … ou des blagues !
10h 6 km pour les bavards qui marchent plus qu’ils n’avancent.
Rando-énigmes rose le dimanche 19 octobre au départ des Caves du Père Auguste.
9h30 11km avec petit ravitaillement pour reprendre des forces … ou des blagues !
10h 6 km pour les bavards qui marchent plus qu’ils n’avancent.
Des énigmes à chaque étape ! Marchez, réfléchissez, riez … et surtout, soutenez une belle cause.
A l’arrivée le pot de l’amitié parce qu’après l’effort … il y a le réconfort !
Participation à 5€, intégralement reversés à la lutte contre le cancer du sein.
Venez en rose, de la casquette aux lacets ! 5 .
14 Rue des Caves Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 62 80
English :
Pink riddle hike on Sunday, October 19, starting from the Caves du Père Auguste.
9:30am: 11km with a small refreshment area to regain your strength … or tell jokes!
10am: 6km for the talkative who walk more than they advance.
German :
Rando-énigmes rose am Sonntag, den 19. Oktober, mit Start in den Caves du Père Auguste.
9.30 Uhr: 11 km mit kleiner Verpflegung, um sich zu stärken … oder Witze zu reißen!
10 Uhr: 6 km für Schwätzer, die mehr laufen als gehen.
Italiano :
Camminata indovinello rosa domenica 19 ottobre con partenza dalle Grotte del Père Auguste.
ore 9.30: 11 km con un piccolo ristoro per recuperare le forze… o qualche battuta!
ore 10.00: 6 km per chi parla più di quanto cammina.
Espanol :
Paseo de las adivinanzas rosas el domingo 19 de octubre con salida de las Caves du Père Auguste.
9.30 h: 11 km con un pequeño avituallamiento para reponer fuerzas… ¡o alguna broma!
10.00 h: 6 km para los que hablan más que caminan.
L’événement Rando-Enigmes Rose Civray-de-Touraine a été mis à jour le 2025-10-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER