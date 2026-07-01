Informations pratiques

Moimay

Rando équestre du Moyen Age

17 Rue du Patis Moimay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Rando d’environ 20km. Départ groupé. Le maintien de la rando ainsi que l’horaire de départ seront communiqués 2 jours avant en fonction de la météo et des fortes chaleurs pour le bien être de nos chers destriers.

Prévoir son pique nique gratuit Inscriptions par mail .

17 Rue du Patis Moimay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté aurelie.broussier.cmdte70@gmail.com

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English : Rando équestre du Moyen Age

L’événement Rando équestre du Moyen Age Moimay a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL