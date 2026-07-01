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Rando équestre du Moyen Age Moimay

dimanche 19 juillet 2026 · Moimay

Rando équestre du Moyen Age Moimay

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
17 Rue du Patis
Ville
70110 Moimay
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Moimay

Rando équestre du Moyen Age

17 Rue du Patis Moimay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Rando d’environ 20km. Départ groupé. Le maintien de la rando ainsi que l’horaire de départ seront communiqués 2 jours avant en fonction de la météo et des fortes chaleurs pour le bien être de nos chers destriers.
Prévoir son pique nique gratuit Inscriptions par mail   .

17 Rue du Patis Moimay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   aurelie.broussier.cmdte70@gmail.com

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English : Rando équestre du Moyen Age

L’événement Rando équestre du Moyen Age Moimay a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL