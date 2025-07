Rando équestre « L’échappée volcanique » La Coussediere Volvic

Rando équestre « L’échappée volcanique »

La Coussediere 1 Impasse des Bisettes Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

Début : Samedi 2025-08-09 09:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-09

L’itinéraire empreinte de beaux chemins sur le plateau surplombant Volvic, avec une vue imprenable sur la Chaîne des Puys au sud et la Chaîne du Forez à l’est.

La Coussediere 1 Impasse des Bisettes Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 25 27 09 charbonneauclaire@gmail.com

English :

The route winds its way along beautiful paths on the plateau overlooking Volvic, with breathtaking views of the Chaîne des Puys to the south and the Chaîne du Forez to the east.

German :

Die Route führt auf schönen Wegen über das Plateau oberhalb von Volvic und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Chaîne des Puys im Süden und die Chaîne du Forez im Osten.

Italiano :

Il percorso si snoda lungo splendidi sentieri sull’altopiano che domina Volvic, con viste mozzafiato sulla Chaîne des Puys a sud e sulla catena montuosa del Forez a est.

Espanol :

La ruta serpentea por hermosos senderos en la meseta que domina Volvic, con impresionantes vistas de la Chaîne des Puys al sur y la cordillera de Forez al este.

