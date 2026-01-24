Rando et canicross Couze-et-Saint-Front
Rando et canicross Couze-et-Saint-Front dimanche 22 février 2026.
Rando et canicross
Couze-et-Saint-Front Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
La SPA organise une randonnée, trail et canicross le 22 Février.
Rejoignez nous pour passer une après-midi sportive et conviviale !
Trois parcours vous sont proposés 4-8-12 km.
Le coût de la participation s’élève à 5€ au profit de l’organisme. .
Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 40 95 contact@spa24bergerac.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando et canicross
L’événement Rando et canicross Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-01-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides