Rando et canicross

Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

La SPA organise une randonnée, trail et canicross le 22 Février.

Rejoignez nous pour passer une après-midi sportive et conviviale !

Trois parcours vous sont proposés 4-8-12 km.

Le coût de la participation s’élève à 5€ au profit de l’organisme. .

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 40 95 contact@spa24bergerac.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando et canicross

L’événement Rando et canicross Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-01-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides