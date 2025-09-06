Rando et pétanque à Cras Cras
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
L’association de chasse de Cras et Saint-Martin-de-Vers vous propose une journée conviviale, autour d’une randonnée, d’un repas et d’un concours de pétanque.
Cras 46360 Lot Occitanie +33 5 65 36 82 17
English :
The Cras and Saint-Martin-de-Vers hunting association invites you to enjoy a day of hiking, a meal and a pétanque competition.
German :
Der Jagdverein von Cras und Saint-Martin-de-Vers lädt Sie zu einem geselligen Tag mit einer Wanderung, einem Essen und einem Pétanque-Wettbewerb ein.
Italiano :
L’associazione venatoria di Cras e Saint-Martin-de-Vers vi invita a trascorrere una giornata di escursioni, un pasto e una gara di pétanque.
Espanol :
La asociación de caza de Cras y Saint-Martin-de-Vers le invita a disfrutar de una jornada de senderismo, una comida y una competición de petanca.
