Rando et pétanque à Cras Cras

L’association de chasse de Cras et Saint-Martin-de-Vers vous propose une journée conviviale, autour d’une randonnée, d’un repas et d’un concours de pétanque.

Cras 46360 Lot Occitanie +33 5 65 36 82 17

English :

The Cras and Saint-Martin-de-Vers hunting association invites you to enjoy a day of hiking, a meal and a pétanque competition.

German :

Der Jagdverein von Cras und Saint-Martin-de-Vers lädt Sie zu einem geselligen Tag mit einer Wanderung, einem Essen und einem Pétanque-Wettbewerb ein.

Italiano :

L’associazione venatoria di Cras e Saint-Martin-de-Vers vi invita a trascorrere una giornata di escursioni, un pasto e una gara di pétanque.

Espanol :

La asociación de caza de Cras y Saint-Martin-de-Vers le invita a disfrutar de una jornada de senderismo, una comida y una competición de petanca.

