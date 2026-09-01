Informations pratiques

Aubazat

Rando et repas du brame du cerf / L’AVI Aubazat

Village | Aubazat Aubazat Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

repas + rando

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez pour 10 km de randonnée dès 16h puis partagez dès 20h un repas convivial aux saveurs auvergnates: Soupe, potée auvergnate, fromage et dessert. Bonne ambiance garantie!

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Village | Aubazat Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 46 14 11

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English :

Set out on a 10-km hike starting at 4 p.m., then join us at 8 p.m. for a friendly meal featuring Auvergne specialties: soup, Auvergne stew, cheese, and dessert. A great time is guaranteed!

L’événement Rando et repas du brame du cerf / L’AVI Aubazat Aubazat a été mis à jour le 2026-09-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier