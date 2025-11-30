Rando et trail pour le Téléthon Salle polyvalente Sainte-Anne-sur-Brivet

Rando et trail pour le Téléthon

Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Début : 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 08:00:00

2025-11-30

Randonnées et trail pour le Téléthon

Randonnées 5 km, 10 km, 13 km et 18 km

Trail 10 km, 13 km et 18 km

Départ groupé à 10h pour le trail

Inscriptions de 8h à 10h, à la salle polyvalente

Tarif 5€ par participant

Ravitaillement sur les circuits .

Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

