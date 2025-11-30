Rando et trail pour le Téléthon Salle polyvalente Sainte-Anne-sur-Brivet
Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique
Début : 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 08:00:00
2025-11-30
Randonnées et trail pour le Téléthon
Randonnées 5 km, 10 km, 13 km et 18 km
Trail 10 km, 13 km et 18 km
Départ groupé à 10h pour le trail
Inscriptions de 8h à 10h, à la salle polyvalente
Tarif 5€ par participant
Ravitaillement sur les circuits .
Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
