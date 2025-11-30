Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando et trail pour le Téléthon Salle polyvalente Sainte-Anne-sur-Brivet

Rando et trail pour le Téléthon Salle polyvalente Sainte-Anne-sur-Brivet dimanche 30 novembre 2025.

Rando et trail pour le Téléthon

Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 08:00:00

Date(s) :
2025-11-30

Randonnées et trail pour le Téléthon

Randonnées 5 km, 10 km, 13 km  et 18 km

Trail 10 km, 13 km et 18 km 
Départ groupé à 10h pour le trail 

Inscriptions de 8h à 10h, à la salle polyvalente 
Tarif 5€ par participant
Ravitaillement sur les circuits    .

Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando et trail pour le Téléthon Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2025-11-18 par ADT44