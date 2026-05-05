RANDO FAMILLE – 4ème édition, Le Prêcheur, Le Prêcheur

RANDO FAMILLE – 4ème édition Samedi 16 mai, 07h00 Le Prêcheur

Places limitées, alors inscris-toi vite ! / Participation : 10€ / Plus Infos : 0696 34 61 01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T13:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T13:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Le Prêcheur Le Prêcheur Le Prêcheur 97250 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/…/even…/rando-famille-precheur »}]

Envie de prendre l’air, de bouger et de partager un moment simple ? Rendez-vous pour une randonnée exceptionnelle à la Cascade Couleuvre au Prêcheur. En famille, entre amis, ou même seul(e)