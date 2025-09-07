Rando ferme Crozon

Rando ferme Crozon dimanche 7 septembre 2025.

Rando ferme

Exploitation agricole de Yannig RAOUL Crozon Finistère

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Rando ferme ouverte à tous pour découvrir 3 exploitations, échanger avec des agriculteurs, boucle d'environ 9 km guidé par un agriculteur, echanges sur le bocage, sur la faune .

Exploitation agricole de Yannig RAOUL Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 73 66 67 31

