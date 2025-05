Rando Ferme du Haut-Pays à Bezinghem – Bezinghem, 18 mai 2025 07:00, Bezinghem.

Pas-de-Calais

2025-05-18

2025-05-18

Venez participer à la visite de fermes et randonnée guidée par les agriculteurs à Bezinghem le dimanche 18 mai 2025 , organisée par le GEDA du Haut-Pays.

Au programme Élevage de chevaux race Boulonnais, Agrotourisme, alpagas, camping et vente à la ferme, élevage laitier avec traite robotisée, Agriculture de conservation des sols et apiculture avec un parcours de 9 ou 7 km. RDV au Hameau d’Esgranges. Départ entre 9h et 10h. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’affiche. .

Bezinghem 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14

