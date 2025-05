Rando-ferme – La Madeleine-Bouvet, 8 juin 2025 09:30, La Madeleine-Bouvet.

Une boucle de neuf kilomètres, traversant deux exploitations et un moulin en activité.

Le premier arrêt a lieu à la Minoterie Guiard à la Madeleine-Bouvet. Le moulin est entre autres à l’origine de la fameuse baguette du Perche.

Le deuxième arrêt permettra de rencontrer les éleveurs de la GAEC de la Pellerie (élevage laitier et de volailles, atelier de transformation à la ferme).

Le dernier arrêt sera à la ferme de l’Aritoire (élevage de chèvres laitières pour la fabrication artisanale

de savons et des chèvres angoras au doux mohair).

Pratique les randonneurs pourront se faire transporter leur pique-nique par voiture à l’endroit prévu pour

le déjeuner. Participation de 4€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription conseillée. Journée organisée par le GVA du Perche.

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 58 41 65 76

English : Rando-ferme

A nine-kilometre loop through two farms and a working mill.

The first stop is at the Minoterie Guiard in La Madeleine-Bouvet. Among other things, the mill is the source of the famous Perche baguette.

The second stop is at the GAEC de la Pellerie (dairy and poultry farming, on-farm processing workshop).

The last stop will be at the ferme de l’Aritoire (dairy goat farm for artisanal soap production

and Angora goats for soft mohair).

Practical info: hikers can have their picnics transported by car to the lunch area

for lunch. Entrance fee: 4? for adults, free for children under 12. Registration recommended. Day organized by GVA du Perche.

German :

Ein neun Kilometer langer Rundweg, der durch zwei Bauernhöfe und eine aktive Mühle führt.

Der erste Halt erfolgt an der Mühle Guiard in La Madeleine-Bouvet. Die Mühle ist unter anderem für das berühmte Baguette du Perche verantwortlich.

Der zweite Halt führt zu den Landwirten der GAEC de la Pellerie (Milch- und Geflügelzucht, Verarbeitungsbetrieb auf dem Bauernhof).

Der letzte Halt wird bei der Ferme de l’Aritoire (Milchziegenzucht für die handwerkliche Herstellung von Seifen

von Seifen und Angoraziegen mit weichem Mohair).

Praktisch: Die Wanderer können sich ihr Picknick mit dem Auto an den vorgesehenen Ort bringen lassen

das Mittagessen. Erwachsene zahlen 4 ?, Kinder unter 12 Jahren sind frei. Eine Anmeldung wird empfohlen. Der Tag wird vom GVA du Perche organisiert.

Italiano :

Un percorso di nove chilometri che attraversa due fattorie e un mulino funzionante.

La prima tappa è il mulino Guiard a La Madeleine-Bouvet. Da questo mulino proviene, tra l’altro, la famosa baguette Perche.

La seconda tappa sarà l’incontro con gli agricoltori del GAEC de la Pellerie (allevamenti di latte e pollame, laboratorio di trasformazione in azienda).

L’ultima tappa sarà alla fattoria Aritoire (allevamento di capre da latte per la produzione tradizionale di sapone e capre d’Angers)

saponi e capre d’Angora dal morbido pelo).

Informazioni pratiche: gli escursionisti possono farsi trasportare in auto fino all’area picnic

per il pranzo. Ingresso: 4? per gli adulti, gratuito per i minori di 12 anni. Si consiglia l’iscrizione. Giornata organizzata dal GVA du Perche.

Espanol :

Un bucle de nueve kilómetros a través de dos granjas y un molino en funcionamiento.

La primera parada es en el molino harinero Guiard de La Madeleine-Bouvet. De este molino sale, entre otras cosas, la famosa baguette de Perche.

La segunda parada será para conocer a los agricultores del GAEC de la Pellerie (granjas lecheras y avícolas, taller de transformación en la granja).

La última parada será en la granja de la Aritoire (cría de cabras lecheras para la fabricación artesanal de jabón y cabras de Angers)

jabones y cabras de Angora de mohair suave).

Información práctica: los excursionistas pueden hacer transportar sus picnics en coche hasta el merendero

para comer. Entrada: 4? para adultos, gratuita para menores de 12 años. Se recomienda inscribirse. Jornada organizada por la GVA du Perche.

