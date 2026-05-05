Rando ferme Ouzouer-des-Champs
Rando ferme Ouzouer-des-Champs dimanche 21 juin 2026.
Ouzouer-des-Champs
Rando ferme
Ouzouer-des-Champs Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rando ferme
Rando ferme. Rdv Les Courcelles à partir de 8h. 3 circuits 4km, 9km et 16km. Randonnée pédestre avec visite de ferme. Participation 4€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. Aire de pique nique le midi. Renseignements au 06 76 47 99 93 .
Ouzouer-des-Champs 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 47 99 93
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English :
Farm hikes
L’événement Rando ferme Ouzouer-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD