Ouzouer-des-Champs

Rando ferme

Ouzouer-des-Champs Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rando ferme

Rando ferme. Rdv Les Courcelles à partir de 8h. 3 circuits 4km, 9km et 16km. Randonnée pédestre avec visite de ferme. Participation 4€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. Aire de pique nique le midi. Renseignements au 06 76 47 99 93 .

Ouzouer-des-Champs 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 47 99 93

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English :

Farm hikes

L’événement Rando ferme Ouzouer-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD