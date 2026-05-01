Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando Ferme Rouperroux-le-Coquet

Rando Ferme Rouperroux-le-Coquet samedi 30 mai 2026.

Ville : 72110 Rouperroux-le-Coquet

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 3 3 20

Rouperroux-le-Coquet

Rando Ferme

Rouperroux-le-Coquet Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’association du Comice de Rouperroux-le-Coquet vous invite à sa rando ferme du samedi 30 mai.
La randonnée de 8,5km partira entre 13h et 15h du lieu-dit Les petites Souches à Rouperroux-le-Coquet. Le long du parcours, vous visiterez 4 fermes.

Tarifs
– Randonnée 3€ par adulte et gratuit pour les de 12 ans
– Repas (servi de 19h à 21h) 17€ par adulte et 10€ pour les de 12 ans
– Rando + repas 20€ par adulte

Sur réservation au 06 85 66 15 22 06 81 97 69 27 ou sur HellAsso   .

Rouperroux-le-Coquet 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 97 69 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando Ferme Rouperroux-le-Coquet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Maine Saosnois