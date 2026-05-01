Rando Ferme Rouperroux-le-Coquet
Rando Ferme Rouperroux-le-Coquet samedi 30 mai 2026.
Rouperroux-le-Coquet
Rando Ferme
Rouperroux-le-Coquet Sarthe
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association du Comice de Rouperroux-le-Coquet vous invite à sa rando ferme du samedi 30 mai.
La randonnée de 8,5km partira entre 13h et 15h du lieu-dit Les petites Souches à Rouperroux-le-Coquet. Le long du parcours, vous visiterez 4 fermes.
Tarifs
– Randonnée 3€ par adulte et gratuit pour les de 12 ans
– Repas (servi de 19h à 21h) 17€ par adulte et 10€ pour les de 12 ans
– Rando + repas 20€ par adulte
Sur réservation au 06 85 66 15 22 06 81 97 69 27 ou sur HellAsso .
Rouperroux-le-Coquet 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 97 69 27
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English :
L’événement Rando Ferme Rouperroux-le-Coquet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Maine Saosnois