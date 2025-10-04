Rando Fermes Au coeur de nos fermes jurassiennes Ferme de Suzie Cosges

Rando Fermes Au coeur de nos fermes jurassiennes

Ferme de Suzie 65 rue de Jousseau Cosges Jura

Gratuit

Début : 2025-10-04 09:00:00

Randonnée pédestre familiale gratuite de 10km à la découverte des fermes de la Bresse jurassienne. Visite des fermes

– Ferme Aloïs Rebouillat (café offert)

– GAEC Vernay (dégustation petit apéro local offert)

– GAEC Béguiot (restauration sur place* ou pique-nique tiré du sac + buvette des Jeunes Agriculteurs du Jura)

– Ferme de Suzie (crêpes party)

tartines chaudes 8.50€ (comté/morteau ou comté/morbier) sur réservation par téléphone.

Inscription en ligne.

Organisée par la MSA et Chambre d’agriculture du Jura dans le cadre du programme Au coeur de nos fermes jurassiennes. .

Ferme de Suzie 65 rue de Jousseau Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 91 73 55

