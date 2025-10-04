Rando Fermes Au coeur de nos fermes jurassiennes Ferme de Suzie Cosges
Ferme de Suzie 65 rue de Jousseau Cosges Jura
Gratuit
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Randonnée pédestre familiale gratuite de 10km à la découverte des fermes de la Bresse jurassienne. Visite des fermes
– Ferme Aloïs Rebouillat (café offert)
– GAEC Vernay (dégustation petit apéro local offert)
– GAEC Béguiot (restauration sur place* ou pique-nique tiré du sac + buvette des Jeunes Agriculteurs du Jura)
– Ferme de Suzie (crêpes party)
tartines chaudes 8.50€ (comté/morteau ou comté/morbier) sur réservation par téléphone.
Inscription en ligne.
Organisée par la MSA et Chambre d’agriculture du Jura dans le cadre du programme Au coeur de nos fermes jurassiennes. .
Ferme de Suzie 65 rue de Jousseau Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 91 73 55
