Informations pratiques

Saint-Étienne-du-Gué-de-l’Isle

Rando Festive

Saint-Étienne-du-Gué-de-l’Isle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Randonnée festive de 6, 8 ou 12km (engagement 5€) ainsi qu’un circuit route de 6 km.Départs entre 8h et 11 heures, repas le midi sur réservation avant le 20 août (7/13€). Animations gratuites l’après-midi. .

Saint-Étienne-du-Gué-de-l’Isle 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 27 42 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando Festive Saint-Étienne-du-Gué-de-l’Isle a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Bretagne Centre