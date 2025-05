Rando Foldingue – Saint-Martin-sur-Oust, 1 juin 2025 07:30, Saint-Martin-sur-Oust.

L’association Décor Anim célèbrera 25 années d’activités et de festivités à l’occasion de sa traditionnelle Rando Foldingue!

Dimanche 1er juin 2025

3 parcours: 10, 14 et 18km Départs à la salle des Sports dès 7h30

Animations musicales et autres surprises

Possibilité de restauration sur réservation (menu à 10€ ou 8€)

Duo musical Georges Folkwald & Alex Durand (blues, rock, folk) à partir de 11h30 et sur le temps du repas

Tarif: 5€dont 1€ reversé à l’association l’Étoile de Marin .

Salle des Sports

Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 18 96 78 14

